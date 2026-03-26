25日夜、福岡県で震度3の揺れを観測する地震がありました。ケガ人や建物の被害などは確認されていません。気象庁によりますと25日午後8時33分ごろ、福岡県筑後地方を震源とするマグニチュード4.0の地震が発生しました。この地震で震度3を大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、みやま市、広川町、佐賀市などで観測しました。また福岡市早良区や太宰府市などでも震度2の揺れを観測しました。福岡・佐賀の警察にケガ人や建物の