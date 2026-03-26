今日3月26日は、西から天気が回復するでしょう。九州や中国、四国では日差しが戻り、鹿児島市や高知市、広島市では最高気温が20℃以上となりそうです。北海道もおおむね晴れて、4月並みの陽気でしょう。一方、関東や東北は夜にかけて冷たい雨で、日中もヒンヤリしそうです。西から天気回復へ関東から東北は夜にかけて雨今日26日は西から天気が回復するでしょう。九州は朝から晴れる見込みです。中国・四国は午前中まで雨の所があ