米国協議に向けイランの国会議長と外相を一時的に標的リストから外す 米国とイスラエルは協議を可能にするため、イラン元革命防衛隊（IRGC）司令官のガリバフ国会議長とアラグチ外相を一時的に標的リストから外した。WSJが報じている。 ガリバフ国会議長が有力な交渉相手として浮上しているが、同氏はイスラム主義体制への忠誠心から米国に譲歩する可能性は極めて低い。ガリバフ氏は「米国のあらゆる動きを監視している