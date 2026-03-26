HDMI ARCも搭載した2.1chシステム「SoundSticks 5」 ハーマンインターナショナルは、Harman Kardonの新スピーカー3モデルの発売日を4月2日に決定した。価格はオープン。直販価格も発表されており、Wi-Fiを搭載したプレミアムモデル「Aura Studio 5 Wi-Fi」が55,000円、HDMI ARCも搭載した2.1chシステム「SoundSticks 5」が49,500円、ミニマルデザインとアンビエントライトを採用した「Luna 2」で