国連のグテーレス事務総長はアメリカとイランの戦闘をめぐり「制御不能に陥っている」と危機感を示し、双方に対し攻撃をやめるよう訴えました。国連グテーレス事務総長「この戦争は制御不能に陥っている。指導者たちも想像していなかった境界線を越えてしまった。事態はあまりにも行き過ぎている。今こそエスカレーションを止め、外交を始める時だ」国連のグテーレス事務総長は25日、会見を行い、アメリカとイランの戦闘に危機感