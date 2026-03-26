プリッと弾けるような食感と、コク深い味わいが魅力のエビマヨ。淡いピンク色がよく映え、お弁当やオードブルでも人気の定番メニューです。一見難しそうですが意外と簡単に作れるので、入学のお祝いやお花見など、春のイベントに向けて手作りしてみませんか？そこで今回は、エビマヨの絶品レシピ8選をご紹介。エビを揚げずに作れるヘルシーなものから、エビの天ぷらを使った時短アレンジまで、さっそく試してみたくなるレシピが揃