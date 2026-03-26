洋食の定番メニュー「オムライス」で今、ボリューム重視の“背徳系"が増えています。一体どんなオムライス？【写真を見る】“丸ごとチーズ”に“二郎系”まで「背徳系オムライス」続々登場なぜ？【THE TIME,】中とろとろ「丸ごとチーズ＆ハンバーグ」「チキンライスの上にふわふわとろとろのオムレツがのっていて割って食べる」（40代女性）「愛知県からデミグラスのオムライスを食べに」（50代女性）店の外まで行列ができているの