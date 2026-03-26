FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌が映画単独初主演を務める清水崇監督作『だぁれかさんとアソぼ？』が、7月24日に全国公開されることが決定した。 参考：『呪怨』はなぜ伝説的作品となったのか清水崇監督に“すべての始まり”Vシネマ版を聞く 本作は、若者の間で密かに流行る、“絶対にやってはいけない遊び”が実行されたことがきっかけで、心理カウンセラーの平瀬小春が妹・菜々美とともに抗えない恐怖の連鎖へと引きず