年齢とともに皮膚が弛んでしまうのはある程度仕方がないのかもしれませんが、まぶたの弛みについては、視野などに問題が出てきてしまいます。実は、まぶたが下がってしまう「眼瞼下垂」は、保険適用で治療が可能であることはご存知ですか？ 今回は、眼瞼下垂について眼科医の長谷川 裕基先生（はせがわ眼科院長）に伺いました。 監修医師：長谷川 裕基（はせがわ眼科） 日本大学医学部医学科卒業後、トヨタ記念病院や昭和大