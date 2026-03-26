昨年10月に巨人を戦力外となり、アジア枠で韓国プロ野球に進出した戸田懐生（NCダイノス）が、レギュラーシーズン開幕前を控えて二軍戦で6失点を喫した。【写真】元巨人投手の美人娘、目を疑う異次元スリムボディ戸田は3月25日に行われたフューチャーズリーグ（二軍リーグ）の蔚山ホエールズ戦で先発登板し、4.2回を投げて6被安打、1四球、4奪三振、6失点（自責点1）を記録した。初回は先頭打者のノ・ガンミンを中飛に打ち取ると、