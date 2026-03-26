「山崎」や「白州」、「余市」など、ジャパニーズウイスキーが世界的に評価されるようになって久しい。しかし、ウイスキーについてどこまで正確に認識しているかというと、意外と心許ない人が多いのではないだろうか。そこで本稿では、もっとウイスキーを身近なものにするために、いまさら人に聞けない基礎知識を解説する。（フリーライター友清 哲）ジャパニーズウイスキーは「世界5大ウイスキー」のひとつ飲み会などの場で、