スタッド・ドゥ・ランスのMF中村敬斗は昨夏、チームの２部降格を受けて、移籍を志願したものの叶わずに残留。リーグ・ドゥでのプレーを余儀なくなされた。昨シーズンにリーグ・アンで二桁得点と結果を残し、欧州の有力クラブからの関心も取り沙汰されていただけに、不本意だったのは間違いない。日本代表の英国遠征に合流後、３月25日の取材で、本人がこう本音を吐露している。「本当にワールドカップ前、最後の活動で大事だ