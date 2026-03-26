シンガポールメディアの聯合早報は25日、中国のテック大手・小米集団（シャオミ）が発表した最新の四半期業績について、「売上高の伸びは2023年以降で最も鈍かった」と報じた。記事がブルームバーグの報道として伝えたところによると、24 日発表された同社の25年第4四半期の売上高は前年同期比7．3％増の1169億元（約2兆7000億円）だった。電気自動車（EV）の販売は好調だったものの、スマートフォンの需要の落ち込みによる影響を