兄弟お笑いコンビのミキ（昴生・亜生）が25日、東京・吉本興業本社で4月から12月まで開催する『ミキ漫2026 全国ツアー』について取材会を行った。ツアーへの熱い思いを語った2人だったが、ミキ昴生（※女子高生のイントネーション）が今年の「岡-1グランプリ」出場にするか聞かれると、亜生は「これは書かないで！」と報道陣にストップをかける一幕があった。【写真】非公式のミキ昴生Tシャツを着る渡辺いっけい『ナインティナ