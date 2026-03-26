元AKB48のメンバーでタレント・入山杏奈が、24日に放送された「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season5』に出演。意外な飲み仲間を実名告白した。【映像】「最近ちょっと髪の毛…」リアルな会話内容を明かした入山杏奈24日の番組後半では、令和ギャルたちの恋愛企画「バイブスラブ」が完結。運命の最終告白が行われた。1人の男性に4人のギャルが同時に告白する衝撃の事態が発生。そんな中