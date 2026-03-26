智弁和歌山の高嶋仁さん（現智弁学園、智弁和歌山名誉監督）も勝負に対する執念が凄い人だった。そのスタイルは剣に例えたら、薩摩の示現流。相手が刀で止めようとしても、刀ごと頭から斬ってしまうような迫力があった。加えて、ノックもうまい。智弁和歌山のシートノックは、いつも欠かさずに見ていた。星稜（石川）戦での「松井5敬遠」の後、なかなか高知で勝ち上がることができなかった時期に、練習試合をさせていただいた