俳優のいしだ壱成（51）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。父・石田純一（72）と“衝撃姿”の2ショットを公開した。【写真】「めっちゃウケる」「良い表情してますね」B’zになりきる石田純一＆いしだ壱成の“衝撃”2ショット ※2枚目2人は22日放送の日本テレビ系バラエティ『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！』に出演。企画「夜の口パクヒットスタジオ」でB’zになりきって登場し、パフォーマンスを繰り広