アメリカメディアが、イスラエルがイランへの攻撃を強めていると報じています。ニューヨーク・タイムズによりますと、アメリカとイランの協議の可能性が高まる中、イスラエルのネタニヤフ首相は24日、今後48時間でイランの兵器関連施設を可能な限り破壊するよう軍に指示しました。イスラエル政府は、アメリカ側が作成したとされる戦闘終結に向けた「15項目の計画」を入手したとされ、この内容では、イランの核開発や弾道ミサイル能