増え続ける不登校の子どもたち――その“居場所”を描くドラマに、新たな顔が加わった。落語家の三遊亭好楽が、日本テレビ系ドラマ『タツキ先生は甘すぎる!』(毎週土曜21:00〜)に出演する。三遊亭好楽好楽が演じるのは、主人公・浮田タツキ(町田啓太)が勤めるフリースクール「ユカナイ」のボランティアスタッフ・永楽義明。昔遊びの名人として子どもたちに親しまれる役どころで、物語に温かみを添える存在となる。出演にあたり、好