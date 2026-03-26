通信カラオケ・JOYSOUNDの映像配信サービス「みるハコ」では、男装アイドルユニット・風男塾のライブ映像を、5月24日まで配している。『風男塾 LIVE TOUR 2025 〜Dynamic〜』今回配信されるのは、2025年に開催されたツアー『風男塾 LIVE TOUR 2025 〜Dynamic〜』のファイナル公演の模様。3月25日から5月24日までの期間、対象機種「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」を導入した全国のカラオケルームで、無料(別途室料)で視聴できる