福士蒼汰が主演するフジテレビ系ドラマ『東京P.D. 警視庁広報２係』(毎週火曜21:00〜 ※全話放送終了後、FODでseason2独占配信)の第9話が、24日に放送された。今作は数多く制作されてきた“警察ドラマ”の中でも、知られざる「警視庁広報課」を舞台にした完全オリジナル作品。物語はいよいよ、クライマックスへと突入した。福士蒼汰(C)フジテレビ○想像を超える熱量で物語を一気に押し上げるこれまで着実に信頼を積み重ねてきた