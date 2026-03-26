ステージ3の悪性リンパ腫――その過酷な闘病の中で、人生を大きく変える出会いがあった。元宝塚トップスター・愛華みれが『徹子の部屋』で語ったのは、病と向き合う日々と、そのそばで支え続けてくれた存在について。孤独や痛みを抱えながらも前を向き続けた先にあった“決断”とは何だったのか。現在の結婚に至るまでの背景に迫る。愛華みれ2018年撮影○元宝塚・花組トップスター、大病を支えてくれたスポーツマッサージ師と結