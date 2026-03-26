対 ″仮想敵″の戦闘訓練小雨が降る曇天の下、唸るような重低音が種子島の前之浜海浜公園に響きわたった。散歩していた親子連れや犬のリードを引いていた老人が思わず空を見上げると、木立の間から米海兵隊のＭＶ-22Ｂオスプレイの巨体が現れた。公園内に着陸すると後部ハッチが開き、小銃や迫撃砲を抱えた米海兵隊員が降り立った。そのままグランドを横切り、周囲を警戒しながら遊歩道を進んでいく。そこから北東に約30km進んだ島