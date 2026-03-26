今回は、筆者の知人A子さんのエピソードをご紹介します。A子さんの旦那さんは子育てに積極的で、娘たちの喧嘩の仲裁によく入ってくれるそうです。A子さんも最初は感謝していましたが、旦那さんが不在の日、姉妹喧嘩が終わらず髪の引っ張り合いにまで発展。その様子を見て、A子さんはあることに気付いたのでした──。 夫は姉妹喧嘩の仲裁役 私の夫はとても子育てに積極的で、小学生の娘たちの喧嘩の仲裁にいつも入っ