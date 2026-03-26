スヤスヤと気持ち良さそうにお昼寝をしていた猫ちゃん。しかし、太陽の光が眩しかったようで…？予想外すぎる『あるもの』をアイマスクにする猫ちゃんの光景が、130万表示を突破。その光景には、「賢い…！」「遮光性バッチリだし、肌触りも最高」と、猫ちゃんの機転を絶賛するコメントが寄せられることとなりました。 【写真：お昼寝中の白猫→太陽の光が眩しかったのか、『しっぽをアイマスク』のように使って…まさかの瞬間】