投手として″完成″間近「奪三振型」パワーピッチャーが、「打たせて取る」技巧派の投球術を手に入れつつある--。３月26日（日本時間）、ついにメジャー９年目のシーズン開幕を迎えた大谷翔平（31）がオープン戦登板で見せた投球は、そんなことを予感させた。３月19日に行われたジャイアンツとのオープン戦で先発登板した大谷は、５回途中１安打４奪三振無失点の快投を披露。ＷＢＣの影響で懸念されていた投手としての実戦での調整