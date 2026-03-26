吉本興業に所属するフリーアナウンサー・日下怜奈(30)が24日、自身のインスタグラムを更新し、大学院を卒業したことを報告した。校舎をバックに、卒業証書に当たる学位記を手にした画像を掲載。「慶應義塾大学大学院修士課程を修了しました！」と明かした。 【写真】「KEIO」の文字がまぶしい！野望へ着々…大学院卒業を報告した 「大学院に進むために脱サラをし、2年という期限の中で起業するという目標を立て