タレントの比嘉琉々香(25)が25日、自身のSNSで3月末での芸能界引退を発表した。 【写真】感謝の言葉を3度も重ねて…署名入りのメッセージ X(旧ツイッター)とインスタグラムに「ご報告です」とつづり、文書画像のみ投稿。「いつも温かい応援をいただき、本当にありがとうございます」と感謝の言葉から始まり、「私、比嘉琉々香はこの度、3月末日をもって芸能界を引退することを決意いたしました。今後は一度立ち