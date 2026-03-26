ラジオ関西『Clip』水曜日の「不幸話」がテーマとなったコーナーで、リスナーから寄せられた悲しいエピソードの数々が紹介された。（※番組パーソナリティー：ワタナベフラワー）☆☆☆☆【リフォームって大変】「あまり乗り気じゃなかった家のリフォーム。不安が的中し、色々と問題が起こりました。まずトイレの水漏れが発生。業者さんに2回来てもらって解決しましたが、洗面所の水漏れは3回来てもらっても解決せず、ようやく4