橋岡大樹は追加招集で選ばれた日本代表は現地時間3月25日、スコットランド・ダンバートン市内で約1時間半のトレーニングを行った。同28日にスコットランド、同31日にイングランドと戦う2連戦に向けて追加招集となったベルギー1部ヘントDF橋岡大樹は「本当に最後のチャンス。何も失うものがないので、やることははっきりしているかなと思います」と意気込んだ。ドイツ1部ザンクトパウリDF安藤智哉が負傷で辞退したことにより、