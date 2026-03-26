白洲迅が主演を務め、桜井日奈子がヒロインを演じる4月24日スタートのドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（テレビ朝日系／毎週金曜23時15分）の追加キャストとして、筒井真理子、高橋光臣、映美くらら、森日菜美の出演が発表された。【写真】白洲迅×桜井日奈子が夫婦役で共演！リベンジ・ラブサスペンス『余命3ヶ月のサレ夫』4.24放送開始国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化する本作は、ある日突然余命宣告された