佐藤二朗と橋本愛が夫婦の名バディ刑事を演じる4月14日スタートのドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系／毎週火曜21時）より、佐藤演じる刑事・四方田誠の隠された過去に迫る“家族”を演じるキャストとポスタービジュアルが解禁された。【写真】刑事・四方田誠（佐藤二朗）の亡き前妻役に清水美砂、一人娘役に月島琉衣本作は、コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素