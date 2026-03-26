昨年、ＮＨＫ紅白歌合戦に初出場し、今年２月に東京ドーム公演を成功させた女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」の鎮西寿々歌（ちんぜい・すずか＝２７）が「だぁれかさんとアソぼ？」（清水崇監督、７月２４日公開）で映画単独初主演することが２５日、分かった。「呪怨」シリーズなどで知られるＪホラーの巨匠が手掛ける学園ホラー映画。「カセットテープに名前を吹き込むと、その人は死ぬ」という禁断