◆大阪杯１週前追い切り（２５日・栗東トレセン）第７０回大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神）の１週前追い切りが２５日、東西トレセンで行われた。昨年の日本ダービー馬クロワデュノールはポートデラメール（４歳２勝クラス）、アランカール（３歳オープン）の最後方から。体を大きく使い、伸びやかに駆け抜けた。直線では内から並び、追われると鋭く反応。６ハロン８２秒３―１１秒１で前者に半馬身差、後者に１馬身半差で先着し