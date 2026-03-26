◆高松宮記念追い切り（２５日・栗東トレセン）第５６回高松宮記念（２９日、中京）の追い切りが２５日、東西トレセンで行われた。今週からスタートした「Ｇ１トク捜リレー」は角田晨記者が担当。昨年のＧ１的中ラッシュにつなげた当レースで、今年はウインカーネリアンを注目馬に挙げた。昨年はＧ１予想で好調な成績を残せたが、最初に当てたのが高松宮記念の◎サトノレーヴだった。今年もスタートダッシュを決めていきたい。