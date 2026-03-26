梅澤美波（乃木坂46）＆西垣匠＆加藤小夏がトリプル主演を務めるMBS／TBSドラマイズム枠『失恋カルタ』（31日スタート毎週火曜MBS：深0：59、TBS：深1：26）の第１話場面写真と予告映像が公開された。【動画】それぞれの“切ない”恋模様を描いた『失恋カルタ』予告映像公開この物語の主人公は、大学のボードゲームサークルで出会った夏野千波（梅澤）・馬路光（西垣）・野田彩世（加藤）の3人。毎日あーだこーだ言いなが