アメリカメディアは25日、イランがアメリカ軍による地上作戦に備え、石油の輸出拠点となるカーグ島の防衛を強化していると報じました。CNNテレビは情報機関の複数の関係者の話として、イランがアメリカ軍によるカーグ島での地上作戦に備え、この数週間、地雷などのわなを設置したほか、追加の兵士や地対空ミサイルを追加配備するなど、防衛体制を強化していると伝えています。また、上陸が想定される沿岸部にも地雷が設置されてい