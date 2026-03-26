タレント吉田恵美（27）が、25日までにインスタグラムを更新。ビキニ動画をアップした。「サウナ水着コーデ」とコメントし、黒いひもビキニを着用した動画を投稿した。ビキニで美スタイルをアピール。笑顔でポーズをとり、ファンを魅了している。この投稿にフォロワーからは「刺激が強すぎ」「腰回りめっちゃセクシー」「脚長!スタイル良し!!」「胸のほくろ、たまらんすな」とコメントが寄せられている。吉田は愛称「よしめぐ」と