アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌が、単独初主演を務める映画『だぁれかさんとアソぼ？』の公開が決定。ハリウッドでリメイクもされた『呪怨』シリーズなどの清水崇監督の新作で、鎮西はこれまでの明るいイメージを封印し、怪異に巻き込まれる難役に挑んだ。2月20日にクランクインし、4月上旬にクランクアップ、7月24日より全国公開される。【動画】学園ホラー『だぁれかさんとアソぼ？』特報映像本作は、若者の間