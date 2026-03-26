イギリスの公共放送BBCは新しい会長に、元グーグル幹部を起用すると発表しました。前会長は、アメリカのトランプ大統領の演説を恣意（しい）的に編集した番組の責任をとって2025年11月に辞任しています。BBCの新会長に起用されたマット・ブリティン氏は57歳で、アメリカのIT大手グーグルでイギリス事業の責任者や、ヨーロッパ・中東・アフリカ地域のトップを歴任しました。現地メディアによりますと、ブリティン氏はテレビ報道に直