FRUITS ZIPPER鎮西寿々歌（27）が、Jホラー界を代表する清水崇監督（53）の新作「だぁれかさんとアソぼ？」（7月24日公開）で映画単独主演＆ホラー作品に初挑戦することが25日、分かった。「映画単独初主演、しかもホラー映画という挑戦に不安もありましたが、清水組ならではの映像の世界観は自分で演じていながらモニターをちらっと見るだけでゾクッとしてしまいました。『宇宙一怖い作品』を届けるために全力で駆け抜けます」と