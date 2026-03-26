父親が息子を叱ったその瞬間、なぜか大型犬がしょんぼりとした様子を見せることに。その勘違いからの行動が可愛すぎると反響を呼んでいます。投稿は記事執筆時点で9万再生を突破し、「可愛すぎ♡」「ちゃんと聞いてる」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：父親が息子を叱った結果→大型犬が『自分が怒られている』と勘違いして…怖がって見せた『尊すぎる行動』】 叱る声に固まるらいくん TikTokアカ