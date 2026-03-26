名古屋市天白区の信号のある交差点で25日夜、横断歩道を自転車で渡っていた22歳の女性が、ライトバンにはねられ死亡しました。警察によりますと、天白区植田3丁目の信号のある交差点で25日午後11時前、横断歩道を渡っていた自転車が、直進してきたライトバンにはねられました。この事故で、自転車に乗っていた会社員の篠田紗更さん(22)が意識不明の重体で病院に運ばれましたが、およそ2時間後に死亡が確認されました。ライ