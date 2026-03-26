大谷と古巣の元チームメイトたちの関係は今も良好なようだ(C)Getty Images表情の“変化”がファンの心を揺さぶっている。現地時間3月24日、ドジャースの大谷翔平は、本拠地で行われた古巣エンゼルスとのオープン戦に「1番・投手兼DH」として先発出場。投げては11奪三振を記録するなど、5回途中4安打3失点に抑え込み、打っても2打数1安打で連続試合安打を「3」に伸ばした。【動画】MLB公式がフォーカスしたトラウトとの絆大谷