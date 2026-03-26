角田の今後について英メディアが見解を述べた(C)Getty Images今シーズン、F1レギュラーシートの座から離れている角田裕毅は、レッドブルグループのリザーブ兼テストドライバーとして第3戦日本GPを迎えた。母国での各種イベントへ参加している様子なども報じられる中、一方では現在も、近い将来における正規ドライバー復帰への可能性も囁かれているようだ。【動画】F1公式が公開した2005年の名シーンアロンソが130Rでシューマッ