《このドラマは話がゆっくり進むのが特徴なのに、死ぬ時はあっけなかったですね。でもこんな死に方したいです》【写真】肌も荒れてる…生放送で心配の声を集めた高石あかりの姿《悲しいけれどこんな死に方は理想的》朝ドラ『ばけばけ』ヘブン先生の死に感嘆の声『ばけばけ』3月24日の放送、ヘブン先生（トミー・バストウ）の突然の死に朝ドラファンが感嘆の声を寄せている。軒先のやわらかい日差しの中、自分がいなくなったらど