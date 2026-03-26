プロ野球は２７日にセ・パ同時開幕する。スポーツ報知評論家陣が毎年恒例の順位予想を行い、宮本和知氏は巨人が岡本の穴を埋めるには新戦力の台頭が不可欠と指摘。パは西武の本気度に注目した。【セ・リーグ】投打ともに戦力的に充実しているのはやはり阪神。大黒柱の岡本が抜けた巨人は新たな選手が出てくるのかがカギ。浦田、松本らで足を使う攻撃ができれば。新主将・筒香を中心にまとまるだろうＤｅＮＡは勢いがついたら止