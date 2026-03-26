【カイロ共同】カタールのメディアは25日、カタールやサウジアラビア、アラブ首長国連邦（UAE）など6カ国が、イランの隣国イラク領内から親イラン武装勢力が周辺国を攻撃しているとして、イランを非難したと報じた。イラクに対しても攻撃を阻止する措置を取るよう要請したという。6カ国はほかにクウェートとバーレーンとヨルダン。イラクは、イランと同じようにイスラム教シーア派が多数派。米軍は、イラクの親イラン民兵組