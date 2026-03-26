皆藤愛子アナウンサーの美肌にファンはくぎ付けだ。皆藤アナは２６日までに自身のインスタグラムを更新。「美的．ｃｏｍさんの記事が公開されました写真集の裏話や最近の美容についてお話させていただいています」とつづり、撮影のオフショットを投稿。上下とも清潔感のある白色の衣装で、左の肩を出したショットをアップ。そして２枚目では、もちっとした頬の美肌が映える一枚を披露した。この投稿にファンからは「可愛い