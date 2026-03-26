◆米大リーグジャイアンツ―ヤンキース（２５日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ＭＬＢの２０２６年シーズンが２５日（日本時間２６日）に開幕。オープニングナイトゲームとして、ジャイアンツ―ヤンキース戦１試合のみが開催される。両軍のスタメンが発表され、ジャイアンツのスタメン左翼にＨ・ラモス外野手が起用された。ジャイアンツは０７年にボンズが引退して以降、昨季まで毎年違う左翼手が